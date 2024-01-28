КНДР запустила несколько крылатых ракет

КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего восточного побережья.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Согласно его данным, пуск был произведен около 08:00 по местному времени (03:00 по бакинскому времени), предположительно, из района портового города Синпхо в направлении Японского моря.

Южнокорейские военные отметили, что усилили мониторинг, "тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами", наблюдая за действиями КНДР, передает Yonhap.

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