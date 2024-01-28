Байден заявил о прогрессе в урегулировании кризиса на южной границе США

Президент США Джо Байден заявил о прогрессе в урегулировании кризиса на американо-мексиканской границе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы добиваемся настоящего прогресса по одному из самых важных вопросов, стоящих перед нами. Это безопасность на границе", - сказал американский лидер, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN. Он выступал на предвыборном мероприятии Демократической партии в штате Южная Каролина, где 3 февраля пройдут первичные выборы. По словам Байдена, администрация США два месяца назад приступила к работе с двухпартийной группой сенаторов над законопроектом по обеспечению безопасности на границе, который, как отметил Байден, привел бы к "значительным изменениям".

"Он дал бы мне как президенту чрезвычайные полномочия закрыть границу до тех пор, пока ситуация не будет взята под контроль. Если бы сегодня этот законопроект был законом, я бы немедленно закрыл границу и быстро решил бы [проблему]", - отметил Байден. "Двухпартийный законопроект помог бы американцам исправить нашу поломанную иммиграционную систему и обеспечил бы быстрый доступ тем, кто заслуживает того, чтобы быть здесь. Конгрессу нужно действовать немедленно", - заключил американский лидер.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники передал, что Сенат Конгресса США планирует представить законопроект по усилению полномочий исполнительной власти по ограничению нелегальной миграции. По данным телеканала, сроки рассмотрения заявки на предоставление убежища могут сократить с 10 лет до полугода. В Сенате надеются, что эти меры помогут достичь договоренностей о дальнейшей помощи Украине и ужесточении контроля над американо-мексиканской границей, отмечает телеканал.

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон ранее отметил, что проект договоренностей относительно ужесточения контроля на южной границе США в его нынешнем виде обречен на провал. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) на закрытой встрече с однопартийцами в четверг заверил, что по-прежнему стремится к достижению договоренностей с демократами о дальнейшей помощи Украине и ужесточении контроля над американо-мексиканской границей.

3 февраля в Южной Каролине пройдут первые праймериз (первичные выборы) с участием Байдена. Ранее праймериз состоялись в штате Нью-Гэмпшир, где имя Байдена не значилось в бюллетенях из-за разногласий между Национальным комитетом Демократической партии (НКДП), на который он опирается в своей предвыборной кампании, и руководством Демократической партии в Нью-Гэмпшире. Тем не менее Байден одержал на них победу в качестве кандидата, имя которого избиратели вписывают в бюллетени самостоятельно.

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