В Россию ввезли партию куриных яиц из Турции
Компания "Объединенная зерновая компания" (ОЗК) поставила в Россию партию куриных яиц, состоящую из более чем 885 тысяч штук, сообщили в компании, передает Day.Az.
Согласно информации, эти яйца прошли ветеринарный контроль и таможенную очистку.
"27 января партия яиц, импортированных из Турции Группой ОЗК, была выгружена в порту Новороссийска, после чего прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Общее количество поставленных куриных яиц превысило 885 тысяч штук", - говорится в официальном сообщении компании.
Также отмечается, что в ближайшее время товар будет передан российскому покупателю.
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