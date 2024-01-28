Глава БАПОР призвал пересмотреть приостановку финансирования агентства

Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини назвал решение растущего числа стран приостановить финансирование агентства "шокирующим" и призвал их пересмотреть его, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"От этой поддержки зависят жизни людей в Газе, а также региональная стабильность", - цитирует CNN распространенное Лаззарини заявление.

Глава агентства обратил внимание на решение Международного суда ООН, вынесенное на этой неделе, в котором Израилю предписывалось увеличить объем гуманитарной помощи для предотвращения геноцида в Газе.

"Единственный способ, которым это можно сделать, - это сотрудничество с международными партнерами, особенно с БАПОР как крупнейшим гуманитарным учреждением в Газе", - заявил он.

Лаззарини сообщил, что ряд сотрудников, подозреваемые в причастности к нападениям ХАМАС на Израиль 7 октября, уволены. В отношении них ведется расследование.

Вашингтон сообщил ранее, что приостанавливает программу по дополнительному финансированию БАПОР из-за сообщений о том, что некоторые члены агентства причастны к нападению ХАМАС на Израиль. Вслед за США аналогичные решения приняли Великобритания, Финляндия, Италия, Австралия, Нидерланды, Канада и ряд других государств.

CNN отмечает, что ни Израиль, ни БАПОР не уточнили характер предполагаемой причастности сотрудников БАПОР к событиям 7 октября, равно как и число этих сотрудников. Однако израильский чиновник сообщил телеканалу в пятницу, что Израиль поделился информацией о 12 сотрудниках агентства, предположительно причастных к нападениям 7 октября, как с БАПОР, так и с США.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в субботу заявил, что будет добиваться прекращения работы БАПОР в Газе.

"При моем руководстве МИД Израиля будет вести политику, которая гарантирует, что БАПОР с учетом всех сопутствующих факторов не станет частью будущих реалий. Мы будем работать над привлечением поддержки обеих главных партий США, поддержи ЕС и других стран по всему миру в рамках политики по остановке работы БАПОР в Газе", - написал министр в соцсети.

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