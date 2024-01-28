В секторе Газа планируется объявить четырехмесячное прекращение огня

Международные посредники ведут переговоры о четырехмесячном прекращении огня в секторе Газа, сообщают американские СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, данная инициатива была выдвинута арабскими посредниками. План будет состоять из нескольких частей. На первом этапе прекращения огня ХАМАС должен будет передать Израилю всех гражданских заложников в течение шести недель.

Затем должны быть переданы женщины-солдаты, а затем и мужчины-бойцы Армии обороны Израиля. На заключительном этапе прекращения огня Израилю будут переданы тела израильских солдат.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!