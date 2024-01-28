В Британии назвали условие разгрома хуситов
Для разгрома хуситов ВМС Великобритании не хватает огневой мощи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The Telegraph.
Сообщается, что цели на суше в Йемене Великобритания поразить с кораблей не в состоянии - для того, чтобы нанести удар по контролируемым хуситами территориям, ей приходится использовать авиацию.
По словам британского контр-адмирала в отставке Криса Пэрри, из-за отсутствия необходимых для поражений таких удаленных целей с моря орудий, ВМС Британии не способны конкурировать с российскими и китайскими, поскольку разница в вооружениях аналогична разнице между ножом и пистолетом.
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