https://news.day.az/world/1632741.html Обсуждается отправка арабских миротворческих сил в сектор Газа - СМИ
Обсуждается отправка арабских миротворческих сил в сектор Газа - СМИ
Высокопоставленные иностранные чиновники обсуждают возможное размещение арабских миротворческих сил в секторе Газа, чтобы помочь палестинскому анклаву поддерживать порядок в анклаве после окончания конфликта, сообщают американские СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, представители Израиля отвергают эту идею и предлагают размещение в анклаве "многонациональных сил под контролем Израиля".
По информации американских дипломатов, арабские лидеры выступили против такой идеи.
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