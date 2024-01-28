Обсуждается отправка арабских миротворческих сил в сектор Газа

Высокопоставленные иностранные чиновники обсуждают возможное размещение арабских миротворческих сил в секторе Газа, чтобы помочь палестинскому анклаву поддерживать порядок в анклаве после окончания конфликта, сообщают американские СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, представители Израиля отвергают эту идею и предлагают размещение в анклаве "многонациональных сил под контролем Израиля".

По информации американских дипломатов, арабские лидеры выступили против такой идеи.

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