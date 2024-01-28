https://news.day.az/world/1632745.html Казармы израильских войск в Ливане подверглись атаке «Хезболлы», есть убитые и раненые
Казармы израильских войск в Ливане подверглись атаке «Хезболлы», есть убитые и раненые
Две казармы израильских войск в пограничных районах на юге Ливана были атакованы отрядами шиитской милиции "Хезболлы".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.
Армейские казармы в поселении Шомера были поражены прямым попаданием ракет, сказано в сообщении. В результате ракетного удара есть убитые и раненые.
Также отмечается, что на высотах Шебаа прямой наводкой был нанесен удар по командно-наблюдательному пункту израильской армии.
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