есть убитые и раненые

Две казармы израильских войск в пограничных районах на юге Ливана были атакованы отрядами шиитской милиции "Хезболлы".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Армейские казармы в поселении Шомера были поражены прямым попаданием ракет, сказано в сообщении. В результате ракетного удара есть убитые и раненые.

Также отмечается, что на высотах Шебаа прямой наводкой был нанесен удар по командно-наблюдательному пункту израильской армии.

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