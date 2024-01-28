В Германии прошли многотысячные демонстрации против правого экстремизма

Многотысячные демонстрации против правого экстремизма и партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) прошли в некоторых городах Германии в субботу, 27 января. В Дюссельдорфе такая акция собрала, по данным полиции, около 100 тысяч человек. Об этом сообщает агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В частности, акции протеста прошли в Зигмарингене, Ахене, Оснабрюке, в них приняли участие видные немецкие политики. Так, глава Минобороны Борис Писториус, выступая перед участниками демонстрации в Оснабрюке, заявил, что АдГ стремится изменить политическую систему в стране.

Причиной протестов стала появившаяся в СМИ информация о том, что в ноябре представители АдГ провели тайную встречу с руководителями ультраправых и неонацистских организаций, на которой был предложен план реэмиграции: выдворения из страны всех соискателей статуса беженца, иностранцев с "правом нахождения", а также "не ассимилировавшихся граждан".

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