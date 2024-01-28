В Австралии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину

Сотрудники полиции Австралии застрелили мужчину, напавшего на них с ножом, на северо-восточном побережье континента. Об этом сообщили в полицейском управлении штата Квинсленд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в ведомстве, наряд полиции прибыл в город Маунт-Луиза, расположенный к юго-западу от Таунсвилла, после сообщения об опасном поведении жителя одного из домов. "На месте инцидента мужчина начал угрожать сотрудникам ножом и был застрелен", - указали в управлении, отметив, что злоумышленник умер на месте.

Полиция Квинсленда начала расследовать причины и обстоятельства произошедшего.

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