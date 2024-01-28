Трамп имеет планы на китайский импорт в случае переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на выборах главы государства в ноябре может ввести пошлины в размере 60% на товары из Китая. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, Трамп рассматривает варианты "новой масштабной экономической атаки на Китай", которая может привести к "глобальной торговой войне". Так, по оценкам аналитиков, которые приводит WP, республиканец может понизить торговый статус Китая в отношениях с США, что повлечет рост пошлин до 40%.

В частных беседах Трамп обсуждает с советниками возможность введения пошлин в размере 60% на весь китайский импорт, пишет издание. По оценкам газеты, "любой из этих вариантов приведет к огромным издержкам для США и мировых экономик, которые значительно превысят последствия торговой войны Трампа в его первый срок" на посту президента. Газета отмечает, что представители Трампа не ответили на просьбу прокомментировать полученные ей сведения.

Администрация прежнего президента США фактически развязала против Пекина торговую войну и ввела пошлины на товары из Китая стоимостью $370 млрд. Как утверждают власти КНР, это негативно отразилось не только на китайских компаниях, но и на американских потребителях.

15 января 2020 года стороны договорились в Вашингтоне о первой фазе торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки продукции Соединенных Штатов на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго годов действия соглашения. Повышенные пошлины США на товары из КНР, введенные при Трампе, так и не отменены.

В ноябре текущего года в США пройдут следующие выборы президента. 25 апреля 2023 года действующий президент США Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

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