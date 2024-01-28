Удары США и Великобритании по Йемену могут привести лишь к усилению хуситов

Удары, осуществленные США и Великобританией по территории Йемена, не дают ожидаемого результата и могут лишь усилить позиции хуситов. Такое мнение высказал внешнеполитический обозреватель британского телеканала Sky News Доминик Уэгхорн, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Обозреватель считает, что нападение мятежников на танкер Marlin Luanda, который хуситы считают британским судном, существенно обостряет обстановку в регионе, давая повод подозревать, что "британо-американская стратегия, направленная на сдерживание хуситов и ослабление их военного потенциала, терпит неудачу". 26 января судно под флагом Маршалловых островов было поражено противокорабельной баллистической ракетой. Как сообщает оператор судна - транснациональная компания Trafigura со штаб-квартирой в Сингапуре - возникший на борту танкера пожар пока не удается ликвидировать.

Уэгхорн опасается, что ракетные удары по территории Йемена лишь "озлобили и подтолкнули [хуситов] к тому, чтобы поднять ставки и причинить максимум вреда". Теперь, чтобы сделать Красное море вновь безопасным для торговых судов, США и Великобритании "нужно было бы полностью искоренить угрозу", исходящую от движения "Ансар Аллах".

"Это невозможно, пока у хуситов остается хоть какое-то количество ракет и БПЛА на песчаных просторах Йемена. Удары союзников по позициям хуситов превратили их в героев как в самом Йемене, так и далеко за его пределами. В этом смысле они не ослабили, а усилили их, - пишет Уэгхорн на сайте Sky News. - Хуситы сомкнули зубы на горле международной торговли и вынудили британцев с американцами нанести по ним свои удары, от которых, возможно, становится только хуже".

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