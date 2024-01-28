Сотня трактористов перекрыла центральную автостраду в Италии

Около 100 тракторов протестующих аграриев перекрыли проезд по центральной автостраде Италии, соединяющей север страны с югом, чуть севернее Рима. Полиция в течение почти двух часов была вынуждена перенаправлять транспортные потоки по альтернативным маршрутам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета Corriere della Sera, схожие акции прошли в разных итальянских областях, а также на острове Сицилия. Однако в Италии, в отличие от Германии и Франции, манифестации носят локальный и не массовый характер. Итальянские аграрии протестуют против политики ЕС, главным образом "зеленого перехода", который накладывает определенные ограничения и ведет, по их утверждению, к ущербу в ведении сельского хозяйства. Представители профильных организаций заявляют, что готовы пригнать колонны тракторов в столицу.

Министр сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Италии Франческо Лоллобриджида заявил, что с пониманием относится к протестам аграриев, которые проходят в нескольких европейских странах. При этом он отметил, что в Италии нет, как в других странах, поводов для протестов аграриев, чьи интересы правительство отстаивает.

В отношении нескольких положений "зеленого перехода" Рим также высказывает свои возражения. Например, в Италии заявляют, что не готовы к 2030 году полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Итальянские власти также указывают, что "зеленый переход" требует постепенных шагов и не может осуществляться за счет ущемления национальной промышленности.

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