Госсекретарь США Энтони Блинкен может посетить Китай в ближайшее время. Об этом заявил представитель администрации США высокого ранга на специальном брифинге для журналистов, посвященном встрече помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой МИД КНР Ван И в Бангкоке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Блинкен был первым чиновником администрации, совершившим в прошлом году поездку в Китай, а его коллега побывал в Соединенных Штатах с ответным визитом, так что он (Блинкен - прим. ТАСС) может посетить Пекин в ближайшее время", - отметил чиновник.

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