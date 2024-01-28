Названа помеха для отношений Китая и США

Проблема "независимости Тайваня" стала самым большим вызовом для развития отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Бангкоке с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Так называемая проблема независимости Тайваня представляет собой самый большой риск для мира и стабильности в Тайваньском проливе. Это также крупнейший вызов для китайско-американских отношений", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД подчеркнул, что США должны придерживаться принципа "одного Китая" и текста двусторонних коммюнике. Как он отметил, Вашингтону следует выполнять обещание не поддерживать сепаратистские настроения на Тайване.

"Тайваньский вопрос - это внутреннее дело Китая. Региональные выборы на острове не могут изменить факт того, что Тайвань - это часть КНР", - добавил Ван И.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.

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