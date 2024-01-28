В Европе приостановят финансирование палестинских беженцев

Власти Великобритании, Финляндии и Италии приняли решение приостановить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Решение последовало после сообщения властей Израиля о том, что несколько сотрудников БАПОР участвовали в атаке на израильские территории 7 октября, передает Day.Az со ссылкой на Коммерсантъ.

"Великобритания потрясена сообщениями о том, что сотрудники БАПОР могли быть причастны к нападению на Израиль 7 октября. Великобритания временно останавливает любое дальнейшее финансирование БАПОР, пока мы изучаем эти утверждения",- сообщил британский МИД. При этом Британии продолжит доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

В свою очередь, Финляндия заморозить выплаты БАПОР в соответствии с четырехлетним соглашением на 2023-2026 годы о предоставлении гуманитарной помощи на сумму €5 млн ежегодно. "Министр внешней торговли и развития Вилле Тавио решил, что платежи Финляндии БАПОР будут приостановлены из-за этих обвинений",- сообщил МИД Финляндии.

Такое же решение приняла Италия. "Правительство Италии приостановило финансирование БАПОР после зверского нападения на Израиль 7 октября",- написал глава МИД Италии Антонио Таяни в соцсети X. При этом он заверил, что Италия по-прежнему будет оказывать гуманитарную помощь палестинцам.

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