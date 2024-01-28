В США назвали ситуацию с мигрантами в Техасе ловушкой для американцев

Гражданам Соединенных Штатов не стоит самим пытаться решать вопрос с мигрантами в Техасе, чтобы не попасть в ловушку властей. Об этом заявила американская журналистка Томи Ларен в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я согласна с тем, что ситуация на границе вышла из-под контроля, но важно, чтобы именно Техас и национальная гвардия занимались этим вопросом. Обеспокоенные американцы не должны пытаться добраться до границы", - отметила она.

По ее словам, "это ловушка" для простых жителей США. Ларен считает, что американские власти "устроят шестое января", если люди начнут приезжать к границе. Она призвала граждан не делать этого.

Уже несколько дней в Техасе продолжается противостояние Национальной гвардии штата и федеральной пограничной службы. Последние должны были демонтировать заграждения и колючую проволоку на границе с Мексикой, но местные нацгвардейцы им не дают этого сделать.

В Техасе считают, что федеральные власти никак не помогают справиться с наплывом нелегальных мигрантов, поэтому приходится брать инициативу в свои руки.

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