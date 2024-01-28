Северная Корея получила статус соответствия от WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернуло статус соответствия антидопинговому агентству КНДР. Об этом сообщает пресс-служба организации на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

15 января 2024 года стало известно, что антидопинговое агентство Северной Кореи выполнило все условия соответствия критериям восстановления. Организация лишилась данного статуса в 2021 году после проведенного аудита.

На данный момент WADA не вернуло статус соответствия трем организаицям - Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА), Олимпийскому совету Азии и Международной федерации фитнеса и бодибилдинга.

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