https://news.day.az/world/1632782.html Иран запустил три спутника одновременно
Иран запустил три спутника одновременно
Иран в воскресенье одновременно запустил три спутника с помощью ракеты-носителя Simorgh ("Феникс"). Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства Young Journalists Club, ракета-носитель была разработана министерством обороны Ирана.
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