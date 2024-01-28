Иран запустил три спутника одновременно

Иран в воскресенье одновременно запустил три спутника с помощью ракеты-носителя Simorgh ("Феникс"). Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства Young Journalists Club, ракета-носитель была разработана министерством обороны Ирана.

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