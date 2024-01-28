В Анталье экстренно сел турецкий лайнер

Авиалайнер турецкой авиакомпании Pegasus экстренно сел в аэропорту Антальи после криков о помощи из багажного отсека. Об этом сообщает портал HavaSosyalMedya, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что борт совершал полет из Стамбула в Эр-Рияд в Саудовской Аравии.

"Во время рейса Pegasus PC690 Стамбул Сабиха Гекчен - Эр-Рияд на самолете типа Airbus 321neo ... из передней грузовой секции якобы были слышны крики "помогите". Пилоты приняли решение срочно приземлиться в Анталье", - говорится в сообщении портала.

Авиакомпания Pegasus пока никак не прокомментировала ситуацию.

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