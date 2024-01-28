В Европе заявили о начале третьей мировой войны

Эксперт из Англо-американского университета в Праге Джордж Хайс заявил о начале третьей мировой войны. Об этом сообщает iDNES, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Хайса, если учитывать существующие конфликты низкой интенсивности, то третья мировая война "уже началась".

Он добавил, что мировое сообщество разделено на два полюса. Они, по его мнению, борются между собой за право изменить миропорядок.

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