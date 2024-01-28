https://news.day.az/world/1632791.html Трамп назвал оружие массового разрушения США
Трамп назвал оружие массового разрушения США
Американский предприниматель и экс-президент Дональд Трамп назвал сложившуюся ситуацию на границе с Мексикой оружием массового разрушения США.
Своим мнением он поделился в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Наша граница стала оружием нашего массового разрушения", - написал Трамп. Он подчеркнул, что нынешнее положение с мигрантами на границе является худшим в истории.
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