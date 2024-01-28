Экоактивисты облили супом "Джоконду" Леонардо да Винчи в Лувре

В Лувре экологические активисты облили супом известную картину художника Леонардо да Винчи "Джоконда". Об этом сообщает агентство France-Press со ссылкой на своего корреспондента, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В воскресенье утром два экологических активиста облили супом бронированное стекло, защищающее "Джоконду" в Лувре", - говорится в публикации.

По данным агентства, свои действия вандалы оправдали тем, что хотят продвигать право на "здоровье и устойчивое питание".

Отметим, что "Джоконда" уже не в первый раз подвергается "нападению" со стороны экоактивистов. Например, в мае 2022 года один из них переоделся в старушку и бросил в картину кусок торта.

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