Тайвань создаст собственный ИИ для борьбы с влиянием Китая

Чиновники и технологические компании Тайваня намерены противодействовать экспансии властей Китая в сфере искусственного интеллекта (ИИ) с помощью собственных нейросетей на основе больших языковых моделей. Об этом сообщает деловое издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Озабоченность властей и IT-бизнеса Тайваня связана с тем, как созданные в материковом Китае нейросети отвечают на вопросы, связанные с островом. Например, чат-бот Ernie корпорации Baidu может правильно назвать победителя состоявшихся на Тайване выборов президента, но при этом напомнит, что Китай остается единым государством, хотя ИИ об этом даже не спрашивали.

Чтобы смягчить растущее технологическое влияние Китая и закрепиться в многообещающей экосистеме искусственного интеллекта, Тайвань выделил около $555,6 млн до 2026 года на развитие инструментов в данной отрасли.

Кроме того, Тайвань разрабатывает Trustworthy AI Dialogue Engine (Taide) - языковую модель, которая, по словам ее создателей, предоставит предприятиям, банкам, больницам и правительственным учреждениям платформу для таких задач, как написание электронных писем или подготовку конспектов по итогам встреч.

Разработчики Taide лицензируют контент у местных СМИ и государственных учреждений. По их словам, конечный продукт позволит безопасно обрабатывать и хранить конфиденциальную банковскую, медицинскую и официальную информацию, тем более что она будет храниться на тайваньских серверах. Тайваньская модель необязательно должна соответствовать силе таких лидеров, как ChatGPT, чтобы быть эффективной, говорят ее создатели.

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