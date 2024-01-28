https://news.day.az/world/1632814.html В Бразилии зафиксировали сильное землетрясение
В Бразилии зафиксировали сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на территории Бразилии. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр находился на расстоянии 66 км к западу от города Тарауака с населением около 16,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 609,5 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре