В Германии из-за «подозрительных людей» эвакуировали вокзал

В немецком городе Штутгарте из-за "нескольких подозрительных людей" эвакуирован вокзал, также было временно приостановлено движение поездов. Об этом пишет издание Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Изначально о факте эвакуации рассказала местная полиция в социальной сети Х.

"В настоящее время на главном вокзале Штутгарта проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено. Пожалуйста, избегайте этого места", - говорится в публикации.

По данным журналистов издания, эвакуация вокзала произошла после того, как прохожие сообщили о "подозрительных людях". В результате полиция проверила трех подозреваемых.

Уточняется, что всего было эвакуировано порядка 150 человек.

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