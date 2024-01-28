Протесты фермеров во Франции: власти Парижа готовятся к блокаде
Глава МВД Франции распорядился усилить меры безопасности вокруг Парижа из-за угроз бастующих фермеров блокировать столицу и крупнейший продуктовый рынок, сообщает в воскресенье Day.Az.
Французский профсоюз фермеров заявил о намерении организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу товаров.
Акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Аграрии не удовлетворены обещаниями правительства и планируют продолжать протесты.
Акции начались из-за анонсированного повышения стоимости дизельного топлива. Также фермеры недовольны падением доходов из-за растущего импорта сельхозпродукции с Украины.
Ранее мы сообщали о намерениях профсоюза французских фермеров начать пятидневную акцию в ночь на 29 января.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре