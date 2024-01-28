Глава МВД Франции распорядился усилить меры безопасности вокруг Парижа из-за угроз бастующих фермеров блокировать столицу и крупнейший продуктовый рынок, сообщает в воскресенье Day.Az.

Французский профсоюз фермеров заявил о намерении организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу товаров.

Акция начнется в ночь на понедельник и продлится по меньшей мере пять дней. Аграрии не удовлетворены обещаниями правительства и планируют продолжать протесты.

Акции начались из-за анонсированного повышения стоимости дизельного топлива. Также фермеры недовольны падением доходов из-за растущего импорта сельхозпродукции с Украины.

Ранее мы сообщали о намерениях профсоюза французских фермеров начать пятидневную акцию в ночь на 29 января.

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