Жители Лондона уничтожают дорожные камеры

Жители Лондона продолжают ломать камеры ULEZ.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Всего с момента внедрения камер помогающих снижать уровень выбросов от автомобилей в атмосферу за счёт сборов с автомобилистов, было сломано от 2,5 до 3 тысяч камер ULEZ, при этом восстановлены были не более 500...

Ultra Low Emission Zone (ULEZ)- это часть Лондона, за въезд в которую необходимо заплатить пошлину, если вы управляете ТС, которое не соответствует экологическим евростандартам. Для легковых автомобилей, мотоциклов и небольших фургонов пошлина составляет 12,5 фунта стерлингов, а для грузовиков и автобусов - 100 фунтов.

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