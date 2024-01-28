https://news.day.az/world/1632854.html Атака на базу США в Иордании - есть погибшие и раненые военнослужащие
Атака на базу США в Иордании - есть погибшие и раненые военнослужащие
Трое американских военнослужащих были убиты и по меньшей мере 20 получили ранения в результате нападения беспилотника на американскую базу на севере Иордании.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.
Американская база находится недалеко от границы с Сирией.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре