Атака на базу США в Иордании

- есть погибшие и раненые военнослужащие

Трое американских военнослужащих были убиты и по меньшей мере 20 получили ранения в результате нападения беспилотника на американскую базу на севере Иордании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

Американская база находится недалеко от границы с Сирией.

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