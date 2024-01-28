ХАМАС использует неразорвавшиеся израильские снаряды

Израиль невольно оказался крупным источником вооружения для радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, ХАМАС смогло изготовить большое число ракет и противотанкового вооружения из "тысяч неразорвавшихся боеприпасов, которые Израиль сбрасывал на сектор Газа". ХАМАС извлекает из них взрывчатку, чтобы впоследствии использовать ее в своих ракетах. Движение также вооружает бойцов оружием, "украденным с израильских баз", указывается в публикации.

По данным газеты, израильские власти неверно оценили способности и возможности ХАМАС обеспечивать потребности своих подразделений. Оружие, которое еврейское государство использовало для блокады анклава на протяжении последних 17 лет, теперь направлено против самого Израиля.

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