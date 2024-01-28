https://news.day.az/world/1632866.html Задержан один из стрелявших в церкви в Стамбуле
Задержан один из стрелявших в церкви в Стамбуле
Полиция задержала одного из двух устроивших стрельбу в стамбульской церкви и убивших прихожанина, передает Day.Az.
Инцидент произошел в церкви Санта-Мария в районе Сарыер около 11:40 по местному времени. Двое неизвестных в масках открыли огонь, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения.
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