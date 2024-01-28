В Украине раскрыли подробности о производстве дальнобойных ракет

Отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что военно-промышленный комплекс страны мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря 2023 года. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу "Прямой", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кривонос раскрыл подробности о производстве дальнобойных ракет и подчеркнул, что подобное оружие уже было у Киева. "И до 29 декабря мы были способны его производить", - сказал он в ответ на вопрос о том, могут ли ВСУ атаковать территорию России.

Военный добавил, что по месту создания ракетных вооружений на Украине нанесли удар. Однако он признался, что спрашивал у сотрудников киевского конструкторского бюро "Луч", заводит ли Служба безопасности Украины (СБУ) уголовные дела на допустивших "утечку информации" ведущим предприятиям ВПК. На этот вопрос он получил отрицательный ответ.

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