Предварительные итоги президентских выборов в Финляндии

В Финляндии на выборах президента предварительно лидирует кандидат от Национальной коалиционной партии (Saml), бывший премьер-министр и экс-министр иностранных дел страны Александр Стубб. Об этом сообщает финский телеканал Yle, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно информации канала, на данный момент обработано 80% избирательных бюллетеней. За Стубба проголосовали 27,4% граждан, за члена фракции "Зеленый союз" и бывшего главу министерства иностранных дел Пекка Хаависто - 25,2%, за спикера парламента, бывшего главу ультраправой Партии финнов Юсси Халла-ахо - 18,5%.

В материале указывается, что 15,7% избирательских голосов собрал руководитель Банка Финляндии, член фракции "Финляндский центр" Олли Рена. 15,7%. Остальные выдвиженцы набрали менее 10%.

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