Карл III останется в больнице

Восстановление здоровья короля Великобритании Карла III после плановой операции из-за увеличения простаты займет примерно один месяц. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Отмечается, что 75-летний король все это время будет восстанавливаться после операции в больнице. По информации источников, в ближайшие недели монарх не будет проводить официальные встречи или участвовать в мероприятиях.

По данным корреспондента Sky News Лоры Бандок, на время пребывания в больнице Карл III будет доступен для решения государственных вопросов. Однако она уточнила, что король лишь после выписки сможет работать с правительственными документами из красных коробок.

Монарху, вступившему на престол всего 16 месяцев назад, пришлось отменить часть своих королевских обязательств перед операцией, поскольку врачи рекомендовали ему отдых.

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