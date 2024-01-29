В Иране отвергли причастность к удару беспилотника по базе США
Иран не имеет никакого отношения к удару, нанесенному с помощью беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил иранским СМИ постоянный представитель исламской республики при ООН.
Дипломат отметил, что сделал такое заявление в связи обвинениями со стороны вашингтонской администрации в адрес Тегерана.
28 января Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в результате атаки беспилотника проиранских групп погибли трое американских военнослужащих, 34 получили ранения. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал принять ответные меры против поддерживаемых Ираном формирований "в нужное время, в подходящем месте".
Как проинформировал телеканал Al Hadath, удар был нанесен по объекту Т-22, рядом с которым находится лагерь американских военных, оказывающих помощь Иордании в укреплении границы. По его сведениям, они сейчас выясняют, почему зенитные средства ПВО, установленные на базе в районе Эт-Танф, не смогли воспрепятствовать нападению беспилотников.
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