Глава МИД Ирана прибыл в Пакистан

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Пакистан в рамках урегулирования напряженности, возникшей после нанесения иранскими ВС удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм", располагавшимся на пакистанской территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба МИД Пакистана.

"Министр иностранных дел Ирана прибыл в Исламабад по приглашению и.о. главы МИД Пакистана Джалила Аббаса Джилани, - говорится в сообщении. - В аэропорту Нур Хан его встречал заместитель министра иностранных дел Пакистана по вопросам Афганистана и стран Западной Азии Рахим Хаят Куреши". В рамках визита запланированы встречи главы МИД Ирана с и.о. министра иностранных дел Пакистана, а также с и.о. премьер-министра исламской республики Анвааром-уль-Хак Какаром.

Главной темой предстоящих переговоров является снижение напряженности в отношениях двух стран, вызванной ударом Вооруженных сил Ирана 16 января по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории. Несогласованные действия иранских военных привели к незамедлительной реакции Исламабада.

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