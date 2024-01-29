«Исламское сопротивление Ирака» взяло ответственность за удар по базе США

Движение "Исламское сопротивление Ирака" взяло на себя ответственность за удар беспилотника по военной базе США на границе Иордании и Сирии.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванный источник в руководстве группировки.

Собеседник издания, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что иракское движение, объединяющее несколько группировок, берет ответственность за атаку. "Если США продолжат поддержку Израиля, эскалация продолжится. Все интересы США в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США", - заявил представитель движения газете.

Источники агентства AP подтвердили, что удар был нанесен одной из группировок в Ираке, но не сказали, какой именно.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН заявил агентству IRNA, что исламская республика не имеет никакого отношения к удару по базе США на границе Иордании и Сирии.

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