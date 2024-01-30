СМИ назвали срок согласования «военного Шенгена»

НАТО ведет переговоры о создании военных коридоров по всей Европе в рамках системы "военного Шенгена", о результатах могут объявить до июльского саммита альянса в Вашингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, пишет The Times.

Издание поясняет, что головной болью для руководства НАТО остается путаница с правилами, которые ограничивают обмен и перемещение военной техники не только между странами Европы, но и регионами Германии. Трансграничные учения часто связаны со значительной бюрократической волокитой, которая в условиях военного кризиса отняла бы время.

Командование НАТО разрабатывало инициативу "военного Шенгена" в 2017 году, однако соглашение так и не было заключено. Новый импульс эта идея получила после начала Россией военной операции на Украине.

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, занимавший в 2017-м должность командующего армией США в Европе, рассказывал, что хотел бы добиться такого же быстрого перемещения войск по континенту, "как это делают мигранты". Он назвал "удивительно громоздким процессом" то, как в некоторых странах проходит согласование перемещения военных грузов.

"Я был наивен, я просто предполагал: ну, это все страны ЕС или НАТО, это должно быть похоже на поездку из Флориды в Вирджинию по [трассе] I-95. И это абсолютно не так", - признал генерал-лейтенант.

К лету 2023-го полностью ситуацию исправить не удалось, рассказывал Ходжес. Он подчеркнул, что единственный показатель, значимый для эффективного сдерживания, - "быстрее русских добраться до критического места". Генерал пояснил, что "военный Шенген" должен позволить конвоям "пересекать границы [стран ЕС] с той же легкостью, что и грузовикам с яблоками".

Российские власти раскритиковали планы НАТО и сочли инициативу нагнетанием напряженности. "Альянс всегда считал нашу страну так называемым условным противником. Сейчас он считает нашу страну очевидным противником, в открытую", - сказал представитель президента Дмитрий Песков. Он предупредил об "ответных мерах по обеспечению нашей собственной безопасности".

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