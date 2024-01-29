В ЕС перестали считать США гарантом мира и процветания

Евросоюз (ЕС) перестал рассматривать США как гарант мира и процветания для Европы, сообществу предстоит измениться и найти новые возможности, чтобы ответить на стоящие перед ним вызовы. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg Хорхе Валеро, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ЕС стал считать Китай системным соперником, и перестал рассматривать США как надежный гарант мира и процветания для Европы, даже если Дональд Трамп и не победит на президентских выборах в ноябре. Брюссель переживает переломный момент", - утверждал журналист. Изменение внешнеполитической обстановки подталкивает сообщество к тому, чтобы "изобрести себя заново" и найти новые возможности для "утверждения своей экономической и политической значимости в стремительно поляризующемся мире", добавил он.

Обозреватель также отметил, что новому главе Еврокомиссии придется столкнуться с гораздо большими трудностями на своем посту по сравнению с предшественником.

Ранее председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард назвала возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году угрозой для Европы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!