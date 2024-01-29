Еще две страны решили приостановить финансирование БАПОР

Власти Австрии приняли решение приостановить выделение средств для финансирования Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают в понедельник европейские СМИ.

В МИД Австрии отметили, что БАПОР и ООН должны "провести всеобъемлющее, быстрое и полное расследование" сообщений о том, что сотрудники агентства могли быть причастны к атаке группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года.

Японская сторона также присоединилась к группе стран, временно прекративших финансирование. В МИД Японии указали, что "чрезвычайно обеспокоены сообщениями о возможном участии сотрудников БАПОР в террористической атаке на Израиль 7 октября".

При этом в японском ведомстве добавили, что продолжат прилагать "активные дипломатические усилия, чтобы улучшить гуманитарную ситуацию в секторе Газа".

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