Израиль нанес ракетный удар по штабу иранских советников под Дамаском

Израильские ВВС атаковали пригород Сирии Сейида-Зейнаб, где находится штаб иранских советников из сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

По его информации, по военному объекту было нанесено три ракетных удара, кроме того атаке подвергся лагерь бойцов шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии, который расположен на одной из ферм в районе Акраба к югу от Дамаска.

Местная радиостанция Sham FM сообщила о взрывах на окраине столицы, отметив, что средства противовоздушной обороны Сирии открыли огонь по вражеским целям в небе Дамаска. О последствиях авианалета подробностей не поступало.

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