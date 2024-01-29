Евродепутат от Нидерландов назвал "диктатурой" нынешний политический курс ЕС

Информация о том, что Евросоюз намерен подорвать экономику Венгрии, если она продолжит отказываться от финансирования Украины, свидетельствует о превращении сообщества в диктатуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал депутат Европарламента (ЕП) от Нидерландов Марсель де Грааф.

"ЕС ведет войну против Венгрии. Они хотят, чтобы Венгрия следовала идиотской политике Брюсселя, иначе они попытаются разрушить венгерскую экономику. Состояние Евросоюза - диктатура!" - написал политик на странице в X, комментируя публикацию газеты Financial Times о планах блока оказать давление на Будапешт, если он продолжит блокировать выделение финансирования для Украины. По информации издания, ЕС угрожает полностью заморозить причитающиеся Венгрии средства и обвалить курс форинта, чтобы навредить экономике страны и снизить ее инвестиционную привлекательность.

На последнем саммите Евросоюза в Брюсселе 14-15 декабря 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине 50 млрд евро. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос будет вновь обсуждаться лидерами стран ЕС на встрече в Брюсселе 1 февраля.

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