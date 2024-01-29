В Турции по делу о стрельбе в церкви задержали 51 человека

По делу о стрельбе в турецкой церкви задержали 51 человека, 23 из них будут депортированы. Об этом сообщает агентство Haber Turk.

"Установлено, что задержанные являются гражданами Таджикистана, России и Турции. В ходе работ, проведенных специальной группой из 150 человек, впервые были обнаружены автомобили подозреваемых. Группы проследили маршрут автомобиля и установили, что подозреваемые направлялись в район Башакшехир-Гюверчинтепе", - отмечается в материале издания.

Дополнительно сообщается, что нападавшие использовали автомобиль с польскими номерами. Власти выясняют, каким образом он попал в Турции и практически не был замечен ранее.

28 января злоумышленники устроили стрельбу в католическом храме в Стамбуле. По предварительной информации, участники нападения являются членами "Исламского государства". Сама террористическая группировка уже взяла на себя ответственность за теракт.