Из-за энергокризиса ЕС увеличил импорт удобрений из России

Несмотря на санкции против России, страны Евросоюза продолжают закупать российские минеральные удобрения в больших объемах, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в январе - сентябре 2022 года импорт азотных удобрений из России в ЕС вырос на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 1,8 млн тонн.

Особенно увеличили закупки Германия (в 3,2 раза, до 426,3 тыс. тонн), Польша (в 1,8 раза, до 257,7 тыс. тонн) и Франция (на 18,1%, до 362,4 тыс. тонн).

По оценкам, на эти страны пришлось две трети всего экспорта азотных удобрений из России в ЕС.

Рост импорта вызвал недовольство европейских производителей удобрений. Глава норвежской химической компании Yara Свейн Торе Хользетер заявил, что 2024 год должен стать решающим для сельского хозяйства ЕС, и призвал сократить зависимость от российских поставок.

По мнению экспертов, причиной зависимости от импорта стал энергетический кризис в Европе. Из-за резкого подорожания газа многие предприятия сократили производство удобрений в 2022 году.

Чтобы снизить долю российских удобрений, в ЕС рассматривают возможность введения ограничительных мер и увеличения государственных инвестиций в отрасль. Однако полностью заместить импорт в ближайшие годы будет сложно.

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