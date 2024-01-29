Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении РФ

Совет ЕС объявил в понедельник об очередном продлении на полгода экономических санкций в отношении ЕС в связи с украинской ситуацией и ввел меры за нарушение прав человека против "Лиги безопасного интернета", двух российских судей и прокурора, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Сегодня совет продлил еще на шесть месяцев свои ограничительные меры ввиду продолжающихся действий Российской Федерации, которые дестабилизируют ситуацию в Украине, до 31 июля 2024 года", - говорится в коммюнике Совета ЕС, опубликованном в Брюсселе.

В документе отмечается, что в настоящее время эти санкции, впервые введенные в 2014 году, "состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши". Данные меры также предусматривают запрет на импорт или транспортировку морем сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России в ЕС, отключения от SWIFT ряда российских банков и приостановку вещательной деятельности и лицензий нескольких СМИ.

Кроме того, сказано в коммюнике, "были введены конкретные меры по усилению способности ЕС противодействовать обходу санкций".

Также в понедельник Совет ЕС принял решение добавить к санкционному списку в рамках глобального режима санкций Евросоюза в области прав человека российскую организацию "Лига безопасного интернета", "которая помогает российскому правительству в обеспечении практики цензуры". Санкции введены и против председателя лиги - Екатерины Мизулиной.

Глобальный режим санкций в области прав человека распространен этим же постановлением Совета ЕС на судью Басманного районного суда Москвы Валентину Левашову, судью Московского городского суда Людмилу Смолкину и на головинского межрайонного прокурора Москвы Олега Алыпова.

"Лица, включенные в санкционный режим, подлежат замораживанию активов, а предоставление им или в их пользу средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, на перечисленных физических лиц распространяется запрет на въезд в ЕС", - объясняют в Брюсселе.

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