США планируют запустить к Луне новый посадочный модуль

Запуск к Луне американского посадочного аппарата Nova-C техасской компании Intuitive Machines в рамках контракта с NASA планируется осуществить 14 февраля, сообщило специализированное издание Rocket Launch.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, ранее компания предварительно уже сообщала, что лунный посадочный модуль отправится к естественному спутнику Земли в середине февраля.

В качестве полезной нагрузки аппарат будет нести пять научно-исследовательских приборов NASA. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Модуль Nova-C, созданный компанией Intuitive Machines, в конце февраля должен будет совершить посадку в 300 км от Южного полюса Луны.

Миссия осуществляется в рамках контракта NASA с компанией Intuitive Machines по программе коммерческой доставки грузов на Луну (Commercial Lunar Payload Services - CLPS).

В случае успешной миссии Nova-C станет первым коммерческим лунным посадочным модулем и первым американским посадочным модулем, совершившим посадку на Луну за более чем 50 лет.

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