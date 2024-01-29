В районе Парижа находятся около 800 тракторов протестующих фермеров

Французские фермеры, требующие мер государственной поддержки, сконцентрировали в районе Парижа около 800 тракторов. Об этом сообщила газета Le Monde, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указало издание, в настоящий момент "в районе Парижа находятся около 800 тракторов". Вместе с тем "блокада столицы", о которой предупреждали фермеры, "еще не началась".

Ранее сообщалось, что протестующие аграрии намерены перекрыть доступ для грузовиков, направляющихся в столицу, с 14:00 (16:00 мск).

В свою очередь, телеканал BFMTV проинформировал, что сейчас дороги во Франции заблокированы в 25 точках. При этом в протестах участвует более 1,7 тыс. аграриев.

В МВД предупредили, что не позволят полностью перекрыть дороги в крупные города и намерены задействовать для пресечения нарушений общественного порядка 15 тыс. полицейских и жандармов по всей стране. При этом в район Парижа стянута бронегруппа Национальной жандармерии.

Дорожную ситуацию дополнительно осложняет начавшийся протест таксистов, которые не согласны с новыми правилами перевозки больных людей. Они объявили операцию "Улитка". В рамках этой акции таксисты занимают все полосы движения на автодороге и передвигаются с минимальной скоростью, замедляя таким образом остальной поток.

Протест аграриев

В интервью газете La Tribune de Dimanche глава крупнейшего аграрного профсоюза FNSEA Арно Руссо заявил, что премьер Франции Габриэль Атталь учел малую долю из 122 требований протестующих, переданных властям. Фермеры ждут ответов на вопросы о том, как быть с импортом дешевого зерна и мяса птицы с Украины, пенсионными проблемами и экологическими директивами ЕС.

Массовые демонстрации проходят во Франции ввиду недовольства фермеров падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Аграрии также выступают за упрощение бюрократических процедур, обусловленных требованиями ЕС, и за смягчение регулирования сельского хозяйства. В знак протеста фермеры на тракторах перекрывают автодороги, проводят манифестации перед зданиями государственных органов.

26 января французский премьер объявил о первых мерах поддержки фермеров со стороны правительства. После этого часть протестующих решила сделать паузу в выходные, что привело к сокращению числа баррикад на дорогах страны. Крупные профсоюзы выступили за продолжение акций протеста и пообещали с 29 января перекрыть крупнейшие шоссе в столичном регионе и рынок в Рюнжи под Парижем. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен поручил правоохранительным службам не допустить "блокады Парижа".

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