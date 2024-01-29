В Ливане сообщили о готовности к непрямым переговорам с Израилем

Власти Ливана готовы провести непрямые переговоры с Израилем при посредничестве США или Франции для урегулирования спорных вопросов, в том числе с целью определения сухопутной границы между странами. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы требуем провести непрямые переговоры [с Израилем] либо при посредничестве Временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ - прим. ТАСС), международных сил, либо при посредничестве американцев и французов или с ними одновременно для того, чтобы договориться по всем спорным пунктам, а затем выполнить резолюцию [Совета Безопасности ООН] 1701", - заявил он в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Бу Хабиб подтвердил готовность Ливана вести непрямые переговоры с Израилем для демаркации границы. "На сегодня из 13 пограничных [спорных] точек мы договорились о семи при посредничестве ЮНИФИЛ <...>. Если они (израильтяне - прим. ТАСС) хотят посредничества американцев или французов, мы не против. Соглашение [о демаркации] морской границы было достигнуто при посредничестве США и поддержке Франции. Мы готовы сделать это второй раз", - подчеркнул он.

Бу Хабиб отметил, что в ходе заседания СБ ООН на уровне глав МИД Ливан предложил, чтобы Израиль выполнил положения принятой в августе 2006 года резолюции 1701, которая, в частности, предусматривает введение режима прекращения огня на юге Ливана, вывод иностранных войск и разоружение негосударственных формирований. "Мы требуем от Израиля выполнить эту резолюцию, и мы сами ее выполним, если ее выполнит Израиль <...>. Мы не можем выполнить ее в одностороннем порядке", - продолжил он. По словам Бу Хабиба, решение СБ ООН должно быть реализовано по согласованию двух стран.

И.о. главы МИД Ливана заявил, что для восстановления стабильности на юге Ливана и возвращения населения в южные районы республики необходимо определить сухопутную границу между Ливаном и Израилем. "После этого Израиль выводит [силы] на свою территорию, потому что голубая линия - это линия вывода [войск] Израиля в 2000 году, а не граница", - уточнил Бу Хабиб. Также Бейрут требует, чтобы Тель-Авив прекратил пролеты самолетов над территорией Ливана и покинул оккупированные районы Шебаа и Кфар-Шуба.

27 октября 2022 года в штаб-квартире миротворцев ООН на мысе Рас-эн-Накура состоялась финальная церемония по случаю вступления в силу соглашения о демаркации морской границы между Ливаном и Израилем. Морская граница между двумя соседями, которые формально находятся в состоянии войны с 1948 года, до этого не была установлена. При этом два государства оспаривали друг у друга участок шельфа площадью 856 кв. км, каждая сторона считала его частью своей исключительной экономической зоны в Восточном Средиземноморье. Спорный район находится на стыке ливанского газового поля Кана и израильского месторождения Кариш.

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