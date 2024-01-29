Россия и Беларусь начнут совместно выпускать самолеты

Россия и Беларусь начнут совместно производить самолеты. Об этом вице-премьер соседней с РФ страны Виктор Пархомчик сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о создании двухмоторных 19-местных лайнеров. Производство будет идти на территории Беларуси, при этом опытно-конструкторские работы финансирует Россия. Первые два таких воздушных судна планируется выпустить к 2026 году.

"Минимальное количество самолетов, которое мы должны произвести до 2030 года, - 85-100 штук, - уточнил Пархомчик. - Если мы будем успешно выполнять поставленные задачи, то их может быть и больше".

Вице-премьер добавил, что страны также утвердили бизнес-план по развитию авиазавода в Барановичах. В рамках проекта предстоит построить 20 тысяч квадратных метров производственных площадей и закупить около 100 единиц высокосложного оборудования.

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