В Москве задержан кузен экс-главы СНБ Армении

В центре Москвы задержали владельца "Олейны" Карена Ванецяна, который является кузеном экс-главы СНБ Армении Артура Ванецяна.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, он был объявлен в розыск по делу об отмывании денег из-за приобретения акций Зангезурского комбината.

Задержание было произведено на Новом Арбате в центре Москвы.

В Армении Ванецяну, который является основным владельцем холдинга Exoil Group, в качестве меры пресечения избрали арест.

Источники РБК рассказали, что задержанный олигарх заявил, что является безработным. По их информации, он проживает в Липецкой области.

В холдинге Exoil Group отказались от комментариев РБК касательно задержания Карена Ванецяна.

Ранее о задержании бизнесмена сообщали телеграм-каналы, в частности, "112".

Exoil Group занимается покупкой подсолнечника, переработкой, трейдингом масличных и зерновых культур, портовой перевалкой и логистикой. 99% ООО "УК "Эксойл Групп" принадлежит кипрской компании SGA Holdings Ltd, 1% - напрямую Карену Ванецяну. В прошлом году холдинг приобрел активы американской компании Bunge в России и СНГ, среди которых бренды подсолнечного масла "Олейна" и Ideal.

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